بالصور.. 15 مصاباً جراء هجوم بسكين في محطة مترو بطهران

المواطن - وكالات

قال مسؤول إيراني: أُصيب أكثر من 15 شخصاً جراء هجوم بسكين على الركاب في مترو طهران، فيما قُتل منفذ الهجوم برصاص الشرطة.

وأوضح هادى تامحيدى، نائب حاكم منطقة ري في جنوب طهران، إن منفذ الحادث هاجم رجل الدين بسكين بعد مشاجرة.

وأشار إلى أن الشرطة أطلقت النار وأصابت منفذ الهجوم الذي توفي بعد ذلك متأثراً بجراحه، مضيفاً أن المعتدي غير متوازنٍ.

وقال متحدث باسم المترو: إن حركة المرور في محطة ري عادت إلى طبيعتها بعد الحادث.

وذكرت مواقع إيرانية، أن مواطنين تعرضوا لهجوم في إحدى محطات المترو في مدينة ري، صباح السبت، وأن الأمن اعتقل المهاجم.

من جهتها، نقلت وكالة مهر الإيرانية عن شهود سماعهم إطلاق رصاص في المترو، وعلى إثرها قامت قوات الأمن الإيرانية بإغلاق بوابات الدخول لهذه المحطة.

وأوردت أن شخصاً كان يحمل سلاحاً أبيض توجه لتسديد طعنة لرجل دين كان حاضراً في المترو، ما دفع بعض المتواجدين في المحطة إلى أن يواجهوا المهاجم، ما أدى إلى اشتباك جماعي، وجرح عدد من المواطنين.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، فقد تدخلت قوات الأمن، وقامت بإلقاء القبض على المهاجم، بعد إطلاق النار عليه، وذكرت أن التحقيق بالحادثة لا يزال جارياً.