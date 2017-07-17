بالصور.. 4 فتيات يمتهنّ صيانة الجوال في أبها

المواطن - واس

بالرغم من أنها مهنة اقتصرت لسنوات على الرجال، إلا أن فتيات المملكة اقتحمنها وحققن فيها نجاحات بعد أن أتيحت لهن الفرصة.

فقد لفتت مشاركة أربع فتيات سعوديات يمتهنّ صيانة الأجهزة الإلكترونية خاصة الهواتف المحمولة، أنظار آلاف الزوار والمصطافين الذين توافدوا على فعاليات مهرجان” أبها يجمعنا”.

وأكدت المشرفة على الركن الخاص بهن نورة الغامدي، أن الإقبال على موقعهن، فاق التوقعات، حيث أصلحن أعطال أكثر من 1000 جهاز هاتف محمول، مشيرة إلى أن معظم زبائنهن من السيدات اللاتي يفضلن التعامل معهن لثقتهن في إمكانيات الفتيات السعوديات.



وعن مراحل التأهيل المهني التي خضعن لها حتى أتقنّ صيانة الأجهزة الإلكترونية، ذكرت الغامدي أنها وزميلاتها تلقين دورات مهنية مكثفة في مركز التدريب المهني بالرياض ضمن برنامج “دروب” التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ، ثم حصلن على دعم معهد “ريادة” الأعمال بعسير الذي نسق مع بنك التنمية الاجتماعية لمنحهن قرضاً تمويلياً لإقامة مشروعهن الخاص، الذي اتخذ من محافظة خميس مشيط مقراً له.



وقالت: لم يقتصر عملنا على البيع المباشر من خلال المحل التجاري، بل قمنا بتطوير أدواتنا التسويقية لتشمل التسويق الإلكتروني عبر متجر خاص ضمن حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يمكن استقبال طلبات إصلاح الأجهزة من جميع مناطق المملكة وإرسالها لأصحابها.

وحرصاً من نورة الغامدي وزميلاتها على إفادة غيرهن بتجاربهن وخبراتهن في صيانة الأجهزة الإلكترونية، أصبحن يقدمن دورات تدريبية ومهنية لمن ترغب في الدخول إلى سوق العمل.