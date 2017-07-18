بالصور.. 5 وفيات من عائلة واحدة في حادث مرور مروع على طريق الطائف

المواطن - سعيد مشهور - عسبر

توفي خمسة أشخاص وأصيب شخص في حادث مروري وقع على طريق الطائف.

وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير، محمد بن حسن الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت بلاغًا عن حادث تصادم نجم عنه خمسة وفيات وإصابة حرجة.

وأوضح أن العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة 10:17 من مساء أمس الاثنين، عن حادث تصادم على طريق الطائف بالقرب من بني رزام، بين سيارتين إحداهما من نوع أكسنت، حيث أصيب قائدها بإصابات حرجة، وتم نقله إلى مستشفى أبها الخاص، لافتًا إلى أن السيارة الثانية من نوع صالون تستقلها عائلة مكونة من 5 أشخاص توفوا جميعًا في الموقع.

وتابع أن الحادث باشره ثلاث فرق إسعافية، إضافة إلى القيادة الميدانية.