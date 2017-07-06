بالصور.. 6 إصابات في حادث تصادم شرق كوبري بريمان بجدة

المواطن - عبدالله النخالي - جدة

أصيب 6 أشخاص، إثر حادث تصادم شرق جسر بريمان في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أنَّ غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بجدة تلقت مساء الخميس بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم شرق جسر بريمان، باتجاه الشرق، مشيرًا إلى أنه “فور تلقي البلاغ انتقلت ثلاث فرق إسعافية للموقع، وفرقة استجابة متقدمة، برفقة القائد الميداني معتز الباشا، واتضح إصابة 6 حالات، اثنتان متوسطة الإصابة، وثلاث إصابات مستقرة”.

وتابع أنه “تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى الملك فهد العام في جدة”.