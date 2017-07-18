بالفديو.. شوارع إسطنبول تختفي تحت مياه الفيضانات

المواطن- وكالات

عاش أهالي مدينة إسطنبول التركية حالة من الرعب بعد أن تعرضت المدينة لموجة من الفيضانات التي اجتاحت الشوارع وأدت إلى غرق العديد من المواطنين والسيارات.

وتسربت المياه إلى المحلات ومحطات المترو متسببة في حالة من الشلل التام لكافة مرافق المدينة.

وأظهر فيديو متداول ، تعرض العديد من المواطنين الأتراك في مدينة إسطنول، ودخول مياه الفيضانات إلى المحلات والمترو وسط حالة من الهلع والخوف، وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد نشرت أنباء عن انخفاض في درجات الحرارة من 2 إلى 4 درجات في ولاية إسطنول، واستقرار درجات الحرارة في باقي الولايات.

يذكر أن مدينة إسطنبول، عاشت أمس الإثنين، محنة عصيبة بسبب عاصفة رعدية عنيفة هطلت فيها كميات هائلة من الأمطار غمرت الطرقات وتسربت لمحطات المترو والمحلات التجارية مسببة شللا كبيرًا في حركة السير.