بالفيديو.. آرسنال يتغلب على بايرن ميونيخ في الكأس الدولية للأبطال

المواطن ـ وكالات

سقط بايرن ميونخ الألماني في فخ التعادل الإيجابي أمام آرسنال بهدف لمثله بعد ظهر اليوم الأربعاء ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال لكرة القدم.

وسجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول للنادي البافاري ، وذلك عن طريق ركلة جزاء سجلها بنجاح في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني من المباراة محاولات عديدة من كلا الفريقين ، قبل أن ينجح آرسنال بتسجيل هدف التعادل عن طريق أليكس إيوبي في الدقيقة تسعين.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين كلا الفريقين ، فقد تم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية والتي أسفرت عن فوز آرسنال على بايرن ميونخ 3-2.

وسيخوض بايرن ميونخ يوم السبت المقبل مباراة ودية أمام ميلان في الكأس الدولية للأبطال ، فيما سيلعب آرسنال في اليوم نفسه أمام تشيلسي استعداداً للموسم الجديد.