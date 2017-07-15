بالفيديو.. أحد حراس المسجد الأقصى يرفع الأذان باكياً بعد إغلاقه

المواطن - وكالات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لأحد حرّاس المسجد الأقصى المبارك، وهو يرفع الأذان بحرقة متأثراً وباكياً بعد قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق المسجد ومنع الأذان في أول مرة منذ سنة 1967.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق بوابات المسجد الأقصى أمام المصلين، وحصار البلدة القديمة من القدس المحتلة، لليوم الثاني على التوالي.

وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال كثّفت من وجودها على أبواب المسجد الأقصى، وفي الطرقات المؤدية إليه، ومنعت المصلين من الوصول إليه.

ومنعت شرطة الاحتلال تجار البلدة القديمة، وشارعَي السلطان سليمان وصلاح الدين قُبالة سور القدس التاريخي من فتح محالهم.

وحولت شرطة الاحتلال وسط المدينة المقدسة إلى ثكنة عسكرية تغيب عنها كل مظاهر الحياة المدنية الطبيعية، وتطغى فيها المشاهد والمظاهر العسكرية، بفعل الانتشار الواسع لقوات الاحتلال ودورياتها الراجلة والمحمولة والخيالة في الشوارع القريبة من سور القدس، وأخرى راجلة داخل البلدة القديمة، فضلاً عن نصب متاريس وحواجز في معظم الشوارع والطرقات، وعلى بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.