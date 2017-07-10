بالفيديو.. أحمد موسى: القطريون خبأوا “تميم” وأخرجوا شبيهًا له!

المواطن - الرياض

قال الإعلامي المصري أحمد موسى: إن القطريين خبّأوا أمير الدوحة “تميم بن حمد”، وقاموا بإحضار شبيه له بالضبط، مشيرًا إلى أن الأخير مفروض عليه إقامة جبرية ولا يستطيع الخروج.

وأضاف موسى عبر برنامجه “على مسؤوليتي” بقناة صدى البلد، أمس الأحد: إن شبيه “تميم” الآن هو الذي يتجول في المراكز التجارية وسط الناس، قائلًا: “من ترونه يا قطريين ليس تميم.. بل شبيهه؛ لأن تميم عليه إقامة جبرية”.

وكان ضاحي خلفان قد كشف في وقت سابق عن هذه المعلومة غير المؤكدة حتى الآن، فذكر في وقت سابق أن الأمير تميم بن حمد رهن الإقامة الجبرية، وهذا ما يفسر اختفاءه المفاجئ عن المشهد، قائلًا: “مصادر من أمن الدولة القطري تقول إن تميم رهن الإقامة الجبرية”.

وتعيش الدوحة حالة من عدم الاستقرار، بعد قرر المقاطعة التي فرضتها عليها الدول الأربع-السعودية والإمارات ومصر والبحرين- بسبب دعمها للإرهاب وتغريدها خارج السرب العربي وموالاتها للملالي الإيراني.