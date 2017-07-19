2017-07-19 saad الرئيسيةحصاد اليوم بالفيديو.. أفعى تبتلع غزالًا في 20 ثانية بالفيديو.. أفعى تبتلع غزالًا في 20 ثانية 2017/07/19 الساعة 7:34 مساءً - فيحصاد اليوم, غرائب 1270 0 طباعة المواطن - الرياض 20 ثانية فقط هي كل ما احتاجته هذه الأفعى التي تتضور جوعًا لكي تبتلع غزالًا بالكامل. وأظهر فيديو متداول لحظة التهام الأفعى للغزال الذي يبدو أنه فارق الحياة، بالرغم من وجود عدد من الأشخاص بالقرب منها. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن فيديو طريف.. فأر يسرق النقود من حقيبة نسائية بحيلة ذكية شاهد.. أطرف مواقف أطفال يمارسون البولينج شاهد.. شاب مغامر يستدرج كوبرا ويمسكها بيديه بالفيديو.. سبب مثير دفع المعلق الإماراتي عدنان حمد لرمي جواله في المرحاض!! شاهد.. عملية إنقاذ مثيرة لماعز علقت بسلك كهرباء الرياضة العالمية بالصورة.. تشيلسي يقوم بحذف بيان التعاقد مع موراتا! دانيلو في طريقه إلى مانشستر سيتي جوارديولا يكشف موقفه النهائي من بقاء أجويرو وبرافو بروسيا دورتموند غاضب من ميلان بسبب أوباميانغ ! بالفيديو.. آرسنال يتغلب على بايرن ميونيخ في الكأس الدولية للأبطال فيسبوك