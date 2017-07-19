بالفيديو.. أفعى تبتلع غزالًا في 20 ثانية

بالفيديو.. أفعى تبتلع غزالًا في 20 ثانية

2017/07/19
الساعة 7:34 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
1270
0
طباعة
المواطن - الرياض

20 ثانية فقط هي كل ما احتاجته هذه الأفعى التي تتضور جوعًا لكي تبتلع غزالًا بالكامل.

وأظهر فيديو متداول لحظة التهام الأفعى للغزال الذي يبدو أنه فارق الحياة، بالرغم من وجود عدد من الأشخاص بالقرب منها.



ِشارك على الفيس بوك

اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :