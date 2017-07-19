بالفيديو.. أفعى تبتلع غزالًا في 20 ثانية

المواطن - الرياض

20 ثانية فقط هي كل ما احتاجته هذه الأفعى التي تتضور جوعًا لكي تبتلع غزالًا بالكامل.

وأظهر فيديو متداول لحظة التهام الأفعى للغزال الذي يبدو أنه فارق الحياة، بالرغم من وجود عدد من الأشخاص بالقرب منها.