بالفيديو .. أنجبت أنثى فقتلها شقيق زوجها!!

المواطن ـ الرياض:

في ثاني أكبر دولة بعدد السكان في العالم، لا يعرف بعض الرجال أنَّهم من يحددون جنس الجنين، إذ أقدم هندي، على قتل زوجة أخيه، بعدما وضعت أنثى، لا طفلاً من الذكور كما كانت العائلة تتمنى وترغب.

واستعان الرجل، وفق صحيفة Hindustan Times الناطقة بالإنجليزية، بصديق، ليذهبا إلى المرأة في بيتها، وينهالا عليها ضربًا بعصا “هوكي”، فيما سارع جارها إلى تصوير المشهد الذي تقشعر له الأبدان، تسمع من خلاله صرخات المجني عليها، بحثًا عن النجدة.

الضحيّة مينا كاشياب (35 عامًا)، قتلت في عقر دارها، على مسمع ومرأى من الجيران، الذين شاهدوا المأساة دون أن يفزعوا لها.