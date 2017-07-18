بالفيديو.. أنور قرقاش يُفحم مراسل الجزيرة في لندن

المواطن - وكالات

صفعات تتوالى على وجه الإعلام القطري وذراعه المثيرة للفتن قناة الجزيرة، عبر مراسليها في أرجاء الأرض، حيث ألجم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش مراسل الجزيرة خلال ندوة عقدت في لندن أمس الاثنين.

ورد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على مراسل قناة الجزيرة القطرية خلال ندوة عقدت بمؤسسة “تشاتام هاوس” بالعاصمة البريطانية، أمس الاثنين.

وطلب الإعلامي بقناة الجزيرة القطرية الإريتري عثمان أي فرح إلقاء سؤال على الوزير الإماراتي، موضحاً أنه يعلم أن الوزير الإماراتي لا يحب قناة الجزيرة ويتمنى أن يجد إجابة لديه.

وجاء رد قرقاش مفحماً بقوله: “الأمر ليس أني لا أحب الجزيرة، ولكني لا أشاهدها”، الأمر الذي أثار ضحك الحضور.

وسأل مراسل الجزيرة أنور قرقاش حول الضغوط التي تمارسها دولته على قطر وصحة ما نشر في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن الإمارات وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية، فأجاب عليه قرقاش “هذا ما تروج له الجزيرة لأن قصة واشنطن بوست غير حقيقية، ومع الأيام ستموت هذه القصة المختلقة وغير الدقيقة”.

وأضاف قرقاش مخاطباً مراسل الجزيرة “أتمنى أن تكون إجابتي لك حول هذه القضية واضحة تمامًا”.

وكان أنور قرقاش قد أكد خلال كلمته بلندن أن المطالب الخليجية الموجهة إلى قطر لا تختلف عن الشروط التي حددتها اتفاقية الرياض التي وقّعت عليها الدوحة، لافتًا إلى أن القيادة القطرية منذ عام 1995 تعمل بشكل انتهازي على دعم التنظيمات الإرهابية لتحقيق مصالحها الضيقة، التي لا تمس حياة الشعب القطري.