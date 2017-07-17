بالفيديو.. استعراض بالخيول داخل قاعة أفراح كاد ينتهي بكارثة

المواطن - الرياض

الهياط في الأفراح يأخذ أشكالاً عدة ورغم انتقاد الجميع للمهايطين إلا أنهم لا يعدمون الطريقة التي يثيرون بها غضب الناس ويستفزونهم مرة تلو الأخرى.

المهايطة هذه المرة كادت أن تتسبب في كارثة بعد أن حاول بعض الشباب الاستعراض بالخيول داخل قاعة الأفراح التي لم تكن مهيأة لهذا النوع من الاستعراض وكاد الأمر ينتهي بكارثة.

ويتباين رد فعل المغردين حول هذه الظاهرة ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن هذا الأمر أسلوب جديد للفرحة اعتبر البعض الآخر أنه محاولة لتغيير ملامح الأفراح وإقحام أمور شاذة فيها خاصة إذا كان المكان غير مهيأ لها.