بالفيديو.. استقبال لاعبي النصر للمغربي سعد لكرو

المواطن ـ محمد سلام

وصل قبل قليل لمقر معسكر نادي النصر في تركيا المحترف المغربي سعد لكرو، حيث استقبله بحفاوة لاعبو الفريق النصراوي، وسينضم اللاعب لتدريبات العالمي اعتبارًا من غدٍ الأحد.

ووجه المحترف المغربي سعد لكرو كلمة لجماهير النصر، أعرب من خلالها عن سعادته بالانضمام إلى صفوف النادي، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن الجماهير في الفترة المقبلة.

ونشر حساب النصر الرسمي عبر موقع “تويتر” صورًا لوصول اللاعب المغربي إلى تركيا، وتفاعلت الجماهير مع صور وصول لكرو، وطالبته بتقديم كل ما لديه من أجل إعادة البطولات والألقاب إلى البيت النصراوي.