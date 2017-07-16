بالفيديو.. الطيران المصري يقصف 15 سيارة محملة بأسلحة وذخائر حاولت اختراق الحدود الغربية

المواطن - القاهرة

دمرت القوات الجوية المصرية 15 سيارة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة أثناء محاولة اختراق الحدود الغربية من ناحية ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية إن تشكيلات من القوات الجوية أقلعت لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها على مدار الـ24 ساعة الماضي ، وقد أسفرت العملية عن استهداف وتدمير 15 سيارة دفع رباعى محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، فيما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية.