بالفيديو.. “العمل” تتفاعل مع حارس بمستشفى شقراء لم يستلم راتبه منذ شهرين

المواطن - الرياض

تدخلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحل أزمة أحد حراس الأمن في مستشفى شقراء، بعد أن اشتكى عبر مقطع فيديو متداول من تأخر صرف راتبه لمدة شهرين متتابعين.

وتفاعل خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي للوزارة، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: “إشارة إلى مقطع شكوى سعودي في مستشفى شقراء، تم التأكد بأنه استلم جميع مستحقاته، وجاري التحقق مما ذكره عن المنشأة، واتخاذ اللازم خلال 24 ساعة”.

وكان الحارس قد بثّ مقطع فيديو نقل فيه معاناته وما يعيشه من ظروف مادية؛ بسبب تدني الرواتب وتأخرها من قبل الشركة التي يعمل بها، مطالبًا وزارة العمل بالتحرك واتخاذ موقف.