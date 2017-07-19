بالفيديو.. المنتخب السعودي الأولمبي يفوز على البحرين في تصفيات كأس آسيا 2018

المواطن ـ محمد سلام

حقق المنتخب السعودي الأولمبي الفوز على نظيره البحريني 3- 1، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى من عمر التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2018، تحت 23 عامًا.

افتتح الأخضر الأولمبي باب التسجيل عن طريق عبدالعزيز العرياني في الدقيقة السابعة، وعدل المنتخب البحريني النتيجة في الدقيقة 63، وبعد مرور 10 دقائق سجل سامي النجعي الهدف الثاني، وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين أحرز حمد الشمسان الهدف الثالث بالخطأ في مرماه.

وبهذا الفوز يحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب العراق المتصدر.