بالفيديو .. بائعة مثلّجات تحرج بوتين بـ1000 روبل!!

المواطن ـ وكالات

في واقعة طريفة، اضطر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تحمل عزومة لمرافقيه من المسؤولين أثناء زيارته معرض “ماكس” الدولي للطيران.

وكشفت مصادر إعلامية، أنَّ بوتين اقترب من كشك يبيع المرطبات، ليشتري وجبة من حلوياته المفضلة، برفقة حشد كبير من كبار مسؤولي الدولة، والعديد من رؤساء كبرى شركات الطيران والإنتاج الحربي.

وسأل البائعة المتفاجئة بحضور الرئيس: “بماذا يمكنكم أن تضيّفونا؟”، ومن ثم اختار وجبة من المرطبات المثلجة المنتجة في مدينة فولوغدا الروسية المعروفة بمنتجاتها الممتازة من الألبان.

وأعطى بوتين الفتاة البائعة ورقة نقدية قيمتها ألف روبل، لكن حيرة الفتاة ازدادت، وهي تبحث عن الفكة من النقود لكي تحاسب الرئيس.

وهنا حل بوتين المشكلة وطلب منها أن تعطي مرافقيه من المرطبات المثلجة ما يعادل ما تبقى من الألف روبل، وفقًا لـ”روسيا اليوم”، إلا أنَّ الموقف ازداد صعوبة، وأقرت الفتاة بأنها عاجزة عن حساب أسعار الوجبات وكميتها، فيما أصبح الرئيس بوتين قلقًا أيضًا من أن المبلغ المتبقي من الألف روبل ربما لن يكفي.

وفي نهاية المطاف، بادر سيرجي تشيميزوف، المدير العام لشركة “روس تيخ”، المصدرة للأسلحة الروسية، بإعطاء ورقة نقدية قيمتها 5 آلاف روبل للبائعة.

وهي خطوة أعجبت بوتين، الذي علق موجهًا كلامه إلى تشيميزوف، قائلًا: “لقد حققتم عائدات هائلة هذا العام (80 مليارًا) يمكنكم أن تنفقوا منها على المثلجات!”.