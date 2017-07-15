بالفيديو.. بعد #اعتداء_وتهديد_مواطن_بحِي_الدخل‬⁩ الأمن يقبض على الجناة

بالفيديو.. بعد #اعتداء_وتهديد_مواطن_بحِي_الدخل‬⁩ الأمن يقبض على الجناة

2017/07/15
الساعة 2:19 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - شريف النشمي

‏ألقت شرطة منطقة الرياض‬⁩ القبض على مطلقي النار على أحد المنازل بالرياض، يوم أمس، حسبما أعلنت قناة الإخبارية صباح اليوم السبت.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعاً قصيراً يُظهر استهداف أحد المنازل بأعيرة نارية، وطالب المتداولون للمقطع بالقبض على المعتدين وتقديمهم للعدالة.



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