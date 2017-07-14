بالفيديو.. ترامب: قطر لن تلوي ذراعنا بالقاعدة العسكرية ويمكننا نقلها إلى هذه الدولة

المواطن - وكالات

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن قطر التي عُرفت بتمويلها للإرهاب، لا يمكنها ليّ ذراع أميركا، لافتًا إلى أن بلاده يمكنها نقل القاعدة العسكرية الموجودة في الدوحة إلى أي دولة أخرى.

وقال ترامب، في تصريحات لقناة CBN الأميركية: إن هناك 10 دول على الأقل يمكنها أن تقبل القاعدة الأميركية، وسنضطر إلى نقلها حال اضطررنا إلى ذلك.

وأضاف ترامب: “إذا اضطررنا إلى ترك القاعدة هناك، سترحب الكثير من الدول ببناء قاعدة لقواتنا فيها”، موضحًا أن قطر عُرفت بتمويل الإرهاب.