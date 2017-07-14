بالفيديو .. ترامب يشعل ضجّة إعلامية بإحراج سيّدة فرنسا الأولى

المواطن ـ باريس:

كالعادة، لم تنته زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى باريس دون إثارة التعليقات، إذ لم يتردد في ملاطفة سيدة فرنسا الأولى أمام عدسات المصورين، ويعاملها بحرارة تسببت في إرباكها. ووجه عبارات إعجاب لبريجيت ماكرون بحضور زوجته ميلانيا ونظيره الفرنسي، أثناء زيارته الرسمية إلى فرنسا.

وأثارت تصرفات الرئيس الأميركي، مع بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتباه الصحافة العالمية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علّق ترامب على مظهر بريجيت، قائلا إنها “جميلة ورشيقة”، وأضاف: “أنت في هيئة رائعة.. جميلة”.

وتداول نشطاء وإعلاميّون، مقطعًا بثته الصفحة الرسمية للرئاسة الفرنسية على موقع “فيسبوك”، يظهر إطراء ترامب على بريجيت، عندما كان الثنائي الأميركي في ضيافة نظيره الفرنسي في مجمع ليز أنفاليد.