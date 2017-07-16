2017-07-16 saad الرئيسيةتيوب المواطن بالفيديو.. حرارة الشمس تطهو البيض بلا نار بالفيديو.. حرارة الشمس تطهو البيض بلا نار 2017/07/16 الساعة 5:44 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1295 0 طباعة المواطن - وكالات سجلت درجة الحرارة 50 درجة مئوية في مدينة تشيمكينت في كازاخستان يوم أمس السبت. وأظهر فيديو متداول قيام أحد الأشخاص بإعداد طبق من البيض باستخدام أشعة الشمس دون الاعتماد على أي مصدر آخر للحرارة. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن بالفيديو .. مشهد تقشعر له الأبدان لرفع الأذان على ركام مساجد الموصل بالفيديو.. حرارة الشمس تطهو البيض بلا نار شاهد.. رجل ينقل ثلاجة على متن قطار شاهد.. أرادت التقاط سيلفي فتسببت في دمار وخسائر فادحة شاهد.. أضواء غريبة تظهر أثناء عاصفة رعدية في بودابست! الرياضة العالمية العالم بانتظار “الكلاسيكو” في كأس السوبر رسميا.. تشيلسي يضم باكايوكو من موناكو إنجلترا بطلة لأوروبا للشباب سانشيز: أريد اللعب في دوري الأبطال.. والقرار في أيدي آرسنال رياض محرز يرحب بعرض روما ولكن! فيسبوك