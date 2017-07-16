بالفيديو.. حرارة الشمس تطهو البيض بلا نار

المواطن - وكالات

سجلت درجة الحرارة 50 درجة مئوية في مدينة تشيمكينت في كازاخستان يوم أمس السبت.

وأظهر فيديو متداول قيام أحد الأشخاص بإعداد طبق من البيض باستخدام أشعة الشمس دون الاعتماد على أي مصدر آخر للحرارة.