بالفيديو.. حرارة الشمس تطهو البيض بلا نار

بالفيديو.. حرارة الشمس تطهو البيض بلا نار

2017/07/16
الساعة 5:44 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

سجلت درجة الحرارة 50 درجة مئوية في مدينة تشيمكينت في كازاخستان يوم أمس السبت.

وأظهر فيديو متداول قيام أحد الأشخاص بإعداد طبق من البيض باستخدام أشعة الشمس دون الاعتماد على أي مصدر آخر للحرارة.



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