بالفيديو.. خالد الفيصل: “ارفع رأسك فوق .. أنت سعودي”

المواطن ـ الطائف:

بعث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، رسالة إلى المواطن السعودي، عبّر خلالها عن اعتزازه بالمواطن والعمل في المملكة، قائلًا: “أرفع رأسك فوق أنت سعودي”.

الأمير #خالد_الفيصل بعد الافتتاح لـ #سوق_عكاظ

أعتز بالمواطن السعودي وأعتز بالإنسان السعودي وأعتز بالعمل السعودي

و"ارفع راسك أنت سعودي" pic.twitter.com/pvImQ25o3b — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) July 13, 2017

وأضاف الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، في تصريحات صحافية، على هامش حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من سوق عكاظ، موجهًا حديثه للمواطن السعودي قائلاً: “أعتز بالمواطن السعودي، وأعتز بالعمل السعودي، وارفع رأسك أنت سعودي”.

يذكر أنَّ أمير منطقة مكة المكرمة افتتح، مساء أمس الأربعاء، الدورة الـ11 لسوق عكاظ نيابة عن الملك ، تحت شعار “عكاظ إبداع يتجدد”، تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.