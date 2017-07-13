بالفيديو.. خالد الفيصل: “ارفع رأسك فوق .. أنت سعودي”

بالفيديو.. خالد الفيصل: “ارفع رأسك فوق .. أنت سعودي”

2017/07/13
الساعة 10:29 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن ـ الطائف:

بعث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، رسالة إلى المواطن السعودي، عبّر خلالها عن اعتزازه بالمواطن والعمل في المملكة، قائلًا: “أرفع رأسك فوق أنت سعودي”.

 

 

وأضاف الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، في تصريحات صحافية، على هامش حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من سوق عكاظ، موجهًا حديثه للمواطن السعودي قائلاً: “أعتز بالمواطن السعودي، وأعتز بالعمل السعودي، وارفع رأسك أنت سعودي”.

يذكر أنَّ أمير منطقة مكة المكرمة افتتح، مساء أمس الأربعاء، الدورة الـ11 لسوق عكاظ نيابة عن الملك ، تحت شعار “عكاظ إبداع يتجدد”، تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

 

 



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