بالفيديو.. دقة تصويب رهيبة لأول سلاح ليزر حي في العالم

المواطن - وكالات

أظهر سلاح ليزر متطور تمتلكه البحرية الأميركية دقة متناهية في التصويب تجعل من السهل تحديد الهدف وإصابته مهما كان حجمه والمسافة الفاصلة بينه وبين السلاح.

وتتيح الكثير من الأسلحة تدمير الهدف بالكامل لكن هذا السلاح يمكنه إصابة جزء معين من الهدف وإعطابه مثلًا يمكن استهداف محرك زورق مسرع على مسافة بعيدة وتعطيله بدلاً من تدمير الزورق بالكامل.

ويعد هذا السلاح أول سلاح ليزر حي في العالم، وتمكن من مهاجمة جسم في الماء وطائرة آلية في الجو، وكانت هجماته صامتة وغير مرئية بما أن الليزر يسير فعلاً بسرعة الضوء.

وقد وُضِع السلاح بشكل فعلي على سفينة النقل البرمائية USS Ponce التابعة للبحرية الأميركية