بالفيديو.. رئيس الهلال السابق يحظى بإشادة واسعة بعد الرد الحاسم على مغرد قطري

المواطن ـ محمد سلام



أشاد المغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” برئيس نادي الهلال السابق، الأمير عبدالرحمن بن مساعد، بعد رده القوي على أحد المغردين القطريين، الذي حاول التقليل وتوجيه الإهانة إلى رئيس الهلال السابق.

وكان الأمير عبدالرحمن بن مساعد قد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر قصيدته “السيادة”، والتي تحدث من خلالها عن الأزمة مع دولة قطر، مُنتقدًا مواقف حكومتها مع دول الخليج.

وحاول المغرد القطري “أحمد المحمود” التهكم على رئيس الهلال السابق، وقال: “حتى صورتك فيها انكسار وخضوع خافض رأسك و تنظر إلى الأسفل”، لكن رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد جاء حاسمًا، حيث أجابه: “إذا لم أنظر إلى الأسفل كيف أراك؟!”، ووجدت هذه التغريدة تفاعلا كبيرا بين المغردين، الذين أكدوا أن رئيس الهلال السابق “قصف جبهة” المغرد القطري.