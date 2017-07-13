بالفيديو.. عبدالله بن زايد من سلوفاكيا: خياران فقط أمام قطر

المواطن - وكالات

جدد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، التأكيد على أن قطر ليس أمامها سوى خيارين فقط في الأزمة الحالية، إما أن تكون عضوًا في التحالف لمكافحة الإرهاب، أو أن تكون في الجانب الآخر.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد خلال مؤتمر صحافي في براتيسلافا مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك، بالاتفاق الذي وقع مؤخرًا بين قطر والولايات المتحدة، داعيًا قطر بأن تقوم بجهد مضاعف في تغيير رؤية الكثير من الدول لما تقوم به من إيواء ودعم وتمويل وإبراز أصوات متطرفة وأصوات تدعو للعنف وأصوات تدعو للكراهية”.

وقال الوزير الإماراتي: “نحن في المنطقة قررنا عدم السماح بأي نوع من أنواع التسامح مع جماعات متطرفة ومع جماعات إرهابية ومع جماعات تدعو للكراهية”.

وأضاف أن “الدولة القطرية هي من تمول التطرف والإرهاب والكراهية وهي من توفر لهؤلاء الإرهابيين المأوى والمنصة”.

وأكد: “بالطبع علينا أن نعمل بشكل أفضل لمواجهة التطرف والإرهاب ونحتاج أن يكون لنا المزيد من الحلفاء والأصدقاء لمواجهة ذلك”.

وأشاد بن زايد بالدور الذي تقوم به السعودية ومصر والبحرين في مجال مكافحة الإرهاب وتنسيق العمل العربي، لافتًا إلى أن المنطقة العربية عانت الكثير من العمليات الإرهابية.

