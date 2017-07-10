بالفيديو.. فتاة توثق مقتلها بحادث مروري في بث مباشر على فيسبوك

المواطن - وكالات

لا تزال جرائم القتل التي يتم توثيقها وبثها على موقع فيسبوك تتوالى بالرغم من الإجراءات القانونية التي اتخذتها عدة دول بحق الموقع الشهير والتي تقضي بضرورة حذف هذه المقاطع على الفور، حيث وثقت فتاة تشيكية لحظة موتها في حادث مروري وشاركته مع أصدقائها.

وأظهر مقطع فيديو متداول قيام شابة تشيكية بتوثيق لحظة موتها في حادثة سير ، لتكون بذلك الضحية الأخيرة لهذا الهوس بالشهرة.

ويظهر الفيديو الشابة التشيكية وهي تحمل هاتفها بيدها، حيث كانت تقوم بـبث لايف لأصدقائها على فيسبوك، فيما كانت صديقتها تقود السيارة بسرعة جنونية.

وبحسب مصادر صحفية فإن السرعة المهولة أدت إلى ارتطام السيارة بأحد الحواجز، بعدما فقدت الشابة السيطرة على مقود السيارة.

المثير في الأمر أن البث استمر بعد الحادث، حيث قام أحد رجال الإسعاف بإيقاف البث المباشر على “فيسبوك” بعد وصوله إلى مكان الحادثة عقب حوالي 20 دقيقة من وقوعها.

وذكرت تقارير محلية أن الفتاة توفيت في الحال، فيما ترقد صديقتها السائقة في وحدة العناية المركزة بعد تعرضها لإصابة خطيرة في الرأس.

