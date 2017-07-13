بالفيديو.. قائد أوكراني يلفظ أنفاسه الأخيرة على الهواء

المواطن - الرياض

لفظ زعيم إحدى الحركات القومية في أوكرانيا أنفاسه الأخيرة، أثناء إلقائه خطاباً بمناسبة الذكرى 110 لميلاد مؤسس الحركة التي شاركت في النضال المسلح ضد الغزو السوفيتي.

ويظهر الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام أوكرانية وروسية، لحظة فقدان الزعيم الأوكراني بيوتر فوشكو، البالغ من العمر 91 سنةً لوعيه وسقوطه على الأرض مغشياً عليه، ومفارقته للحياة على الفور.

وكان الزعيم القومي، يلقي كلمته في بلدة كراكوفيتس الأوكرانية التي كانت تشهد مراسم الاحتفال بميلاد زعيم ومؤسس وقائد حركة OUN-UPA رومان شوخيفيتش بالقرب من تمثاله الذي تحتضنه المدينة الأوكرانية.