بالفيديو.. قطر تستورد البقر عبر الطائرات لتعويض نقص الحليب

المواطن - وكالات

تتكبد قطر خسائر فادحة جراء إغلاق المنفذ البري الوحيد لها مع المملكة بعد قطع العلاقات معها في يونيو الماضي بسبب دعمها للإرهاب، حيث اضطر الطيران القطري إلى القيام بعشرات الرحلات الإضافية يوميًا لتوفير المنتجات الغذائية التي نفذت من الأسواق.

إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية عقد الأمور أكثر أمام الدوحة، الأمر الذي اضطر قطر إلى استيراد الأبقار بالطائرات.

وقد استوردت الدوحة خلال الأيام الماضية 165 بقرة وصلت عبر الرحلات الجوية من عدة دول أوروبية.

وتخطط قطر لاستيراد 4 آلاف بقرة لتغطية 30-35% من طلب الدولة للألبان، ويأتي البقر من المجر، هولندا، الولايات المتحدة، وأستراليا.

