بالفيديو.. لحظة إتلاف خمور قيمتها 30 مليون ريال في جدة

المواطن - جدة

أظهر مقطع فيديو متداول قيام الجهات الأمنية بإتلاف خمور بأكثر من 30 مليون ريال بعد الإطاحة بمروجيها في جدة.

وأشاد المغردون بجهود رجال الأمن في القبض على المهربين، مثمنين التضحيات التي يقدمونها في سبيل ذلك.

وكانت الجهات الأمنية بالتعاون مع الفرق المختصة بهيئة الأمر بالمعروف بجده قد تمكنت من القبض على أحد أكبر مروجي الخمور.

وفي التفاصيل أنه تم ضبط مروج من جنسية إفريقية بعد نصب كمين له وُضع بإحكام ليتم ضبط خمور تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 30 مليون ريال.

وأوضحت مصادر لـ”المواطن” أن القبض على المروج تم دون أي مقاومة تذكر، موضحة أن الكمية المضبوطة تعد الأكبر خلال هذا العام.



