بالفيديو.. ليوناردو للنصراويين: سأقاتل من أجلكم

المواطن ـ محمد سلام

وعد المحترف البرازيلي ليوناردو بيريرا، محترف نادي النصر، جماهير العالمي بأن يكون على قدر المسؤولية خلال الموسم المقبل، مؤكدًا أنه وجد كل الترحيب من جانب زملائه اللاعبين عند انضمامه إلى صفوف الفريق.

وكان ليوناردو بيريرا قد جاء إلى النصر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة من فريق الجزيرة الإماراتي لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء بعد نهاية فترة الإعارة.

وأدلى اللاعب بحوار حصري لقناة نادي النصر الرسمية على موقع “يوتيوب”، وقال ليوناردو: “وجدت ترحيبًا كبيرًا هنا، أنا مدين للاعبين بكل الحب لما أظهروه لي في أول تمرين معهم”.

وأنهى بقوله: “ما أودّ قوله هو أنّني سأكون على قدر المسؤولية، وأعلم ما تتمناه جماهير الفريق في الفترة المقبلة، سأقاتل في كافة المباريات لإسعاد المدرج النصراوي”.