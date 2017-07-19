بالفيديو.. محمد الشريف أصيب بـ 11 كسرًا فأصبح ملهمًا مبدعًا والسبب “عيسى”

المواطن - سعد البحيري

الإصرار والعزيمة هما أقوى الأسلحة التي يجب أن يتسلح بها الإنسان في مواجهة صعوبات الحياة فمن رحم المعاناة يأتي الأمل.

الشاب محمد الشريف مواطن سعودي كان يمكن أن يتحول إلى رقم يضاف إلى سجلات مصابي الحوادث في المملكة، لولا أنه اكتشف أن لديه مكامن للقدرة وأنه يستطيع أن يقهر الظروف التي فرضت عليه.

محمد الشريف ضابط سعودي شاب كان يحلم بشراء سيارة والبحث عن شريكة الحياة لكنه أصيب في حادث مروري خلف له 11 إصابة أقعدته عن الحركة وكان يمكن لحياته أن تنتهي عند هذا الحد لكن كانت الإرادة والعزيمة سلاحه لمواجهة هذه الإصابات.

محمد الشريف تحول إلى مدرب مبدع ملهم أسهم في تغيير حياة العشرات بعدما تغيرت حياته بفعل كلمات أشخاص شجعوه على أن يقاوم ولا يعلن الاستسلام مهما كلفه الأمر.

ظهر محمد الشريف في مقطع فيديو متداول يحكي تجربته وكيف تحول إلى شخص مختلف كليًا بعدما أصيب في الحادث المروري وكيف استطاع مواجهة الحياة من فوق كرسي متحرك.

بمرارة حكى محمد الشريف مراحل البكاء والألم التي عاشها بعد إصابته في الحادث وكيف عاش الفترة القصيرة التالية للإصابة في وضع نفسي وصحي في غاية السوء.

وقال محمد الشريف إنه فقد الابتسامة وفقد الأمل وفقد الرغبة في الحياة وفقد كل شيء بعد الإصابة إلا أن العزيمة والإلهام كان لها مفعول السحر في تحوله إلى النقيض بعد أن استمع إلى كلمات من شخص مصاب في حادث آخر.

الغريب في قصة محمد الشريف أن من ألهمه القدرة على المواجهة كان مصابًا أيضا في حادث مروري لكنه كان يمتاز بالقوة والعزيمة والإرادة.

وشكر محمد الشريف في المقطع المتداول صديقه ” عيسى” الذي كان سببًا في حدوث هذا التحول الهائل في حياته.

بزيارة واحدة لحساب محمد الشريف على موقع تويتر تكتشف حجم التأثير الإيجابي الذي تتركه كلماته في متابعيه كما تكتشف مدى التفاعل والحب والتقدير الذي يلقاه من المتابعين والمغردين.