بالفيديو.. مدرب الوداد: جيبور قدم موسمًا رائعًا.. وأتمنى له النجاح مع النصر

المواطن ـ محمد سلام

أكد المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، حسين عموتة، أن فريقه لن يتأثر برحيل المهاجم الليبيري ويليام جيبور، مُشيدًا بما قدمه اللاعب للفريق المغربي خلال المنافسات الموسم الماضي، ومتمنيًا له كل التوفيق خلال تجربته المقبلة.

وكان نادي النصر قد أعلن ضم ويليام جيبور لمدة 3 سنوات بعد الاتفاق مع نادي ريو آفي البرتغالي، صاحب البطاقة الدولي للاعب، وذلك بعد نهاية فترة إعارة جيبور لنادي الوداد المغربي.

وقال مدرب الوداد في تصريحات إعلامية: “فريقنا جماعي ولا يتأثر برحيل أي لاعب.. جيبور قام بموسم رائع معنا ومنح النادي الكثير وبالتأكيد نتمنّى له مستقبل كبير خلال مسيرته المقبلة”.

وكانت جماهير نادي النصر قد أعربت- عبر مواقع التواصل الاجتماعي- عن قلقها من إمكانية تعثُّر صفقة انتقال المهاجم الليبيري ويليام جيبور، وذلك بعد تصريحات رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي سعيد الناصري، والذي أكد في تصريحات لصحيفة الصباح “التونسية” أن اللاعب الليبيري جيبور لم يوقع أي عقد مع نادي النصر، وأشار إلى أن موقف الوداد سليم، بعدما وقع مع اللاعب الليبيري اتفاقية ليستمر مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وكان الموقع الرسمي لنادي ريو آفي البرتغالي قد أعلن عن إتمام الصفقة، وأوضح أن ثنائي الفريق جيبور وكيزيتو سينتقلان إلى ناديي النصر السعودي وبوليتكنيكا الروماني على الترتيب، حيث قدمت إدارة النادي البرتغالي شكرها للاعبين على مسيرتهما الاحترافية وتفانيهما في العمل خلال الفترة الماضية.

كما أكدت صحيفة “آبولا” البرتغالية الشهيرة أن المهاجم الليبيري ويليام جيبور لن يكون ضمن حسابات فريق ريو آفي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء إجراءات انضمامه إلى نادي النصر السعودي، عقب نهاية فترة إعارة اللاعب مع نادي الوداد البيضاوي المغربي.

وأشارت إلى أن جيبور صاحب الـ25 عامًا نال اهتمام عدد من الأندية العربية، بعد تألقه في الموسم الماضي مع الوداد، وتحقيقه لقب هداف بطولة الدوري المغربي.