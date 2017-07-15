بالفيديو.. منذ أول حلقة قبل 21 عامًا الاتجاه المعاكس يهاجم العرب

المواطن - الرياض

لا يعتبر الاتجاه المعاكس أحد البرامج التي تروج للإرهاب فحسب، بل يعتبر البرنامج الأول في بث التفرقة والخلاف بين أبناء الوطن الواحد.

وقد اعترف مقدم البرنامج السوري فيصل القاسم بأن برنامجه يدعم الإرهاب من خلال استطلاع رأي نشره ذات مرة في إحدى الحلقات على صفحة البرنامج أوضحت أن 80% من متابعيه يؤيدون ما تقوم به داعش في سوريا والعراق، ليعكس بذلك حجم الخطر الذي يمثله.

شاهد أول حلقة من “الاتجاه المعاكس”.. وهكذا اعتاد الهجوم على الخليج!

وأعاد مغردون نشر لقطات من أول حلقة للبرنامج وهو يهاجم دول الخليج من خلال ضيفه الأول عبدالباري عطوان المعروف بموقفه المعادي للمملكة.

وقال القاسم في الحلقة: إن الدوحة ستشهد انعقاد القمة الـ17 من اجتماعات مجلس التعاون الخليجي، مسائلًا عما قدمه المجلس طوال هذه الفترة.

وشن الضيف هجومًا على دول الخليج، في محاولة مبكرة لزعزعة منظومة العمل العربي المشترك.

اول حلقه من برنامج الاتجاه المعاكس.. كان الضيف ولدهم البار عبدالباري عطوان والموضوع للهجوم على مملكة البحرين وبعض دول الخليج pic.twitter.com/ikwivklw6M — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) July 14, 2017