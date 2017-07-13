بالفيديو.. مواطنة ترفض 50 مليون ريال دية قتل ابنها

المواطن - الرياض

رفضت امرأة سعودية قُتل ابنها فتحَ الباب أمام شيوخ قبائل الذين جاؤوا للتوسط لديها للعفو عن رقبة القاتل مقابل دية القتل والتي بلغت 50 مليون ريال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر رفض والدة أحد القتلى فتح الباب لمجموعة من الشيوخ والأعيان أتوا للإصلاح وإقناعها بالتنازل عن حقها في القصاص.

ويظهر من خلال المقطع مجموعة من الوجهاء والأعيان يطرقون على باب إحدى العائلات التي فقدت ابنها، ويحاولون إصلاح ذات البين وإقناع الأم بالتنازل عن حقها بالقصاص من قاتل ابنها، وقبول الدية إلا أنها رفضت أن تفتح لهم الباب.