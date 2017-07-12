بالفيديو.. موقف محرج لمندوب قطر لدى الجامعة العربية على الهواء

المواطن - القاهرة

تعرض مندوب قطر لدى جامعة الدول العربية، سيف بن مقدم البوعينين، لموقف محرج على الهواء، بعدما طالب التعقيب على كلمة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، خلال افتتاح الدورة الـ48 لمجلس وزراء الإعلام العرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ورفض رئيس وفد الإعلام التونسي الذي تترأس بلاده المجلس، إعطاء الكلمة لمندوب قطر .

ورد رئيس الجلسة على مندوب قطر بقوله: “مع كل الاحترام والتقدير هناك قائمة وترتيب للتدخلات، أخذت حظك في الكلمة وهناك تسجيل لكلمات للسادة رؤساء الوفود، نكمل باقي الكلمات وهناك ترتيب للتدخلات من فضلك“.

وكان العواد قد تحدث خلال كلمته اليوم عن سعي دولة قطر إلى شق الصف العربي، وما تشكله من خطر على أمن واستقرار دول الخليج والجوار، مطالباً الدوحة بإيقاف دعمها للإعلام الذي يغذي الإرهاب.