بالفيديو.. مُشجع الأهلي ينهي الجدل ويعتذر إلى عمر السومة

المواطن ـ محمد سلام

قدم المشجع الأهلاوي اعتذاره إلى نجم فريق الأهلي، عمر السومة، وذلك بعد المشادة التي حدثت لدى وصول بعثة الفريق الأهلاوي إلى مطار الملك عبدالعزيز قادمة من النمسا، عقب انتهاء المعسكر الخارجي التحضيري للموسم الجديد.

وكان عمر السومة قد سقطت إحدى حقائبه على الأرض، وخلال هذه اللحظة كان أحد المشجعين ممسكًا بجواله بغرض التصوير مع اللاعبين لحظة الوصول لجدة، وقام السومة بالتقاط حقيبته، وانتزع الجوال بقوة من يد المشجع، ليفتح باب التساؤلات حول سبب تصرف مهاجم الأهلي بهذه الطريقة مع المشجع.

وأكد المشجع الأهلاوي أنه لم يكن يعلم بالظرف الأسري المتواجد لدى السومة، مُقدمًا اعتذاره للاعب عبر مقطع فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأضاف المشجع: “بعض جماهير الأهلي طالبت السومة بتقديم الاعتذار، أقول لها إن اعتذار اللاعب سيكون بتسجيله الأهداف في شباك خصومه”.

وكانت صحيفة “المواطن” قد كشفت اليوم الأسباب الحقيقية وراء المشادة التي حدثت بين نجم النادي الأهلي، عمر السومة، وأحد المشجعين، وبينت أن عمر السومة وصل السعودية من المعسكر وهو متوتر؛ لأن زوجته كانت ترقد في المستشفى من أمس بانتظار الولادة، ودخلت غرفة العمليات في الكويت، وكانت ستخرج بعد ساعة واحدة، وعند وصول السومة إلى جدة وجد آخر رحلة تقلع للكويت بعد ساعة وحاول يلحقها، لكن المشجع وقف بطريقه والسومة تصور معه، لكن عاد المشجع وعطل اللاعب ووقف بطريقه.

وأشارت إلى أن اللاعب السوري اضطر إلى أن يأخذ الجوال من المشجع ليمنعه من التصوير ويبعده عن طريقه؛ حتى يكمل طريقه ويلحق رحلته للكويت ويطمئن على زوجته عند خروجها من غرفة العمليات.