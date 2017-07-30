بالفيديو.. هوشة على الهواء تحرج ضيوف البرنامج: طلعني مع الرجاجيل

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل هوشة على الهواء مباشرة تسببت في إحراج ضيوف قناة المرقاب، ليتضح فيما بعد أن الحلقة مجرد مقلب طريف وسيناريو معد مسبقاً.

وظهر بالأمس ضمن برنامج تلفزيوني على قناة المرقاب الفضائية، شاعر أثناء بث حلقة من برامج القناة، ويقاطع ضيوفها للظهور على الهواء مباشرة على الشاشة.

وأثار جزء من مقطع الفيديو لبرنامج “استراحة المرقاب” سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه في حقيقة الأمر كاميرا خفية لضيوف البرنامج.

ويظهر شخص في مكان التصوير ويقول لمذيعي البرنامج “طلعني مع الرجاجيل”، بهدف الظهور على الهواء، ليدخل في نقاش مع ضيوف البرنامج، الذين تحرجوا من تصرف الشخص، ليخبرهم بعدها بأنه مقلب.