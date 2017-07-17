بالفيديو والصور.. الأهلي يقترب من المغربي زهير فضال

المواطن ـ محمد سلام

أفادت مصادر قريبة الصلة من النادي الأهلي أن إدارة الراقي وصلت إلى مراحل متقدمة في المفاوضات مع المدافع المغربي زهير فضال، المحترف بصفوف فريق ديبورتيفو ألافيس الإسباني، وأشارت إلى أن الساعات المقبلة ستشهد حسم الصفقة بشكل نهائي بعد التوصل لصيغة نهائية حول مدة العقد وقيمته.

ويتواجد في قائمة أجانب الأهلي خلال الوقت الحالي، السوري عمر السومة والمصري شيفو واليوناني جيانيس فيتفاتزيدس، ويبلغ زهير فضال من العمر 28 عامًا.

وسبق للدولي المغربي اللعب مع أندية الفتح الرباطي المغربي وإسبانيول وليفانتي بالليجا والثلاثي الإيطالي بارما وسيينا وباليرمو، وشارك في الموسم الماضي خلال 33 مباراة ويبلغ طوله 192سم.