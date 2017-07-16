بالفيديو والصور.. #الا_فهد_لن_تمر_مرور_الكرام.. رداً على تطاول أقزام قطر

المواطن - الرياض

دأب الإعلام القطري على نشر الفتن وزعزعة الاستقرار في المنطقة منذ عقود، ولكن في الخفاء، محاولاً خداع العامة من البسطاء، إلا أن هذا الإعلام في الآونة الأخيرة كشّر عن أنيابه وظهرت حقيقته جلية، بعد المقاطعة الخليجية والعربية، على خلفية مواقف قطر الداعمة للإرهاب، والمناهِضة لقضايا الأمة العربية واستقرار وأمن المنطقة.

ويسعى الإعلام القطري إلى نشر الفتن وزعزعة العلاقات بين الدول الشقيقة، ومنها ما حدث أخيراً من محاولة بائسة من إعلامي قطري حاول زعزعة الثقة بين الشعبين السعودي والكويتي بتشكيكه بمواقف الملك فهد -رحمه الله- أثناء غزو صدام للكويت.

ولا يمكن لعاقل أن ينكر مواقف المملكة الداعمة للكويت إبان غزو العراق ووقوفها إلى جانب الكويت الشقيقة حتى تم خروج آخر جندي عراقي من الكويت، واستردت الكويت استقلالها، واستمر دعم المملكة للكويت حفاظاً على أمنها واستقرارها حتى الوقت الحاضر.

وفي هذا السياق دشّن مغردون وسماً بعنوان ” #إلا_فهد_لن_تمر_مرور_الكرام “، نددوا فيه بمحاولات الإعلام القطري دقَّ الأسافين بين الأشقاء العرب، وردوا على هذه السموم بمقاطع فيديو وحقائق تفند تلك المزاعم والأكاذيب الواهية.

#الا_فهد_لن_تمر_مرور_الكرام

كلمة حق للتاريخ في الملك فهد من الشيخ جابر الاحمد " الافعال لها اهلها دائماً👏🏻🇸🇦 ..

pic.twitter.com/LauQqSulC2 — ج ـود (@aljood202002) July 16, 2017

ونشر مغرد تغريدة قال فيها: يقول الملك فيصل رحمه الله:

نحن أصفى من العسل الصافي لمن أراد صداقتنا

ونحن السم الزعافي لمن أراد أن يعكر صفوفنا

وكتب علي القطري مفنداً مزاعم العذبة وأكاذيبه: “غير صحيح سبب الحملة المسعورة كلام عبدالله العذبة في لقاء الجزيرة البارحة وتم اقتطاع حتى الترحم على أبو فيصل لغايةً في نفوسهم واستعطاف ما بقى”.

وقالت المغردة حُرّة‏ “فاهمه .. كلام عبدالله العذبة هو اللي جر الذكريات . موقف حمد كان سيّئ ناحية غزو الكويت”.

وكتب شبيب الزمامي “الكلب ينبح والفهد مايضره

نبح الكلاب الجايعه والمريضه

الله يكافيناالنشب والمضره

والكلب دايم بالتجاهل نغيضه”.

وقال مغرد آخر “إلا فهد لن تمر مرور الكرام.. اسم سطره التاريخ، إن تكلمت عن الرجولة، والعزة، والنخوة، والشهامة، والسياسة، لن تلد النساء مثله، وإن لم تتخذ حكومة قطر إجراء تجاه الرويبضة عبدالله_العذبة بعد إسائته للملك فهد رحمه الله يعني هذا أنها متفقة معه”.

وعلق موسى الزبيدي “رحم الله الفهد واسكنه الله فسيح جناته يارب العالمين هكذا هم الانجاس تظهر نجاستهم حين تتوالى الصفعات عليهم”.

ونشرت المغردة آمنة فيديو للملك فهد -رحمه الله- يؤكد أن قرار المملكة الواضح هو الوقوف بجانب الكويت إبان غزو العراق، حيث أكد رحمه الله أن السعودية والكويت كيان واحد، فلنعيش سوياً أو نموت سوياً.

وقالت آمنة “الله سخر واحد جاهل وهمجي ما يعرف مبادئ الكلام عشان يذكرنا ندعي للملك فهد الله يغفر له ويرحمه ووالديه وحبايبه”.

الله سخر واحد جاهل وهمجي ما يعرف مبادئ الكلام عشان يذكرنا ندعي للملك فهد الله يغفر له ويرحمه ووالديه وحبايبه

#الا_فهد_لن_تمر_مرور_الكرام pic.twitter.com/S5gyfXNLPm — آمنة (@1Amnh) July 16, 2017

ونشرت المغردة نورة العمير عبر حسابها على “تويتر”، مقطع فيديو يعدد مآثر الملك فهد رحمه الله، وعلقت قولها: “إلا فهد لن تمر مرور الكرام”.

ونشر حساب صـدى حفرالباطن مقطع فيديو يتناول ضمنياً الرد الكويتي على تطاول العذبة:‏

ونشر مغرد مقطع فيديو وثائقي عن الملك فهد رحمه الله يعدد مآثره ومواقفه العربية ودفاعه عن قضايا الأمة وعن الكويت، وعلق عليها بقوله: “الا فهد لن تمر مرور الكرام لكل ضعيف نفس وقزم ارفع رأسك للاعلى لترى جولات وصولات الفهد”

فهد الرجل الملك – القائد الخليجي

وكتب محمد مطهر‏ “رحمه الله وغفر له لن يتطاول على هذه الشخصية إلا جاهل وأرعن وخبيث. نسأل الله أن يرد كيده في نحره ويشغله بنفسه”.

وعلق الخثعمي “العذبه .. اقل بكثير من أن يتحدث أو يشكك أو يغير في تاريخ ملوك عظماء أمثال الملك فهد، من الظلم الالتفات لكلامه”.

وكتب ناصر عبدالرحمن الحمد “التملّق بالكذب مآله السقوط، وتصحيف التاريخ نهايته الفضيحة، والشمس لا تغطى بغربال”.

وقال سعيد القاضي: “الا فهد لن تمر مرور الكرام .. عاصفة الفهد الجواب ما سترون لا ما تسمعون يا أقزام قطر”.

بدوره علق الشاعر مجدي العنزي عبر حسابه على سناب بمجموعة من الأبيات بقوله:

محشوم حامي الجار يوم الزمن جار

وما ينقصه هرج النواقض والأقزام

فهد ملاذ العُرب ان صار ما صار

وشف الحقائق كلها عند صدام