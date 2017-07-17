بالفيديو والصور.. الصرف الصحي “عالي الخطورة” يهدد غابات سودة عسير!

المواطن - رائد القرفي - أبها

تعيش مدينة أبها، وخاصةً منتزه السودة، هذه الأيام زيادة في نسبة الزوار من السائحين للاستمتاع بالأجواء الرائعة والمناظر الخلابة، ولكن هذه الطبيعة مهددة بالزوال نتيجة مياه الصرف الصحي.

الصرف الصحي يداهم منتزه السودة:

ورصدت عدسة “المواطن“، اليوم الاثنين، بمنتزه السودة السياحي إحدى طرق هدم البيئة والطبيعة والذي يعد مصدر السياحة الأول لمنطقة عسير، حيث يتم تصريف مياه الصرف الصحي بين غابات أشجار العرعر المعمرة، والتي تمثل رمزًا فريدًا تتميز به منتزه السودة الشهير على مستوى المملكة.

كما تم رصد تلك الطرق البدائية والتي يعمد لها مهددو البيئة البكر للتخفي عن أعين السائح والمسؤول، ودون أي اكتراث لما قد تسببه هذه المياه الملوثة للإنسان والمكان.

خطورتها الكبيرة على الإنسان:

وتصنف مياه الصرف الصحي على أنها من المياه السوداء عالية الخطورة على الإنسان لاحتوائها على البكتيريا والفيروسات بكميات كبيرة وبتركيز عالٍ جدًّا، وعلى سبيل المثال، تحمل مياه الصرف بكتيريا السالمونيلا الخطيرة المسببة لمرض التيفود والنزلات الحصوية الحادة، كما تحتوي على بعض أنواع البكتيريا المسببة للدوسنتاريا والتي يسهل انتشارها وسط برك الصرف الصحي.

تهديد مياه الصرف الصحي للبيئة:

كما تشكل تلك المياه غير المعالجة خطرًا كبيرًا على التربة؛ مما يتسبب في فساد الشجر والمحاصيل، كما تؤدي إلى إضعاف إنتاجية الأراضي الزراعية وتدهور خصوبتها، وتآكل بنيتها وإضعافها، وبالتالي إتلاف لهذه الثروة البيئية بمنتزه السودة التي طالما تغنى بها الشعراء.