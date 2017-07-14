بالفيديو والصور.. مقتل سائحتين وإصابة 4 طعنًا في الغردقة والشرطة تطيح بالجاني

المواطن - متابعات

طعن شاب مصري عدة سائحات أجنبيات في أحد الفنادق بالغردقة، في واقعة أثارت الذعر بين الأجانب المتواجدين في هذه المنطقة الهادئة التي قلما تشهد حوادث إرهابية.

وفي التفاصيل أن المهاجم وصل إلى الفندق عبر شاطئ منشأة سياحية مجاورة وقام بمهاجمة السائحات، وحينما اعترضه بعد المصريين من نزلاء الفندق طالبهم بالابتعاد؛ لأنهم غير مقصودين بالعملية.

وبعد تنفيذ جريمته قفز المهاجم في البحر إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليه بعد مطاردة في الماء، وتم التحفظ عليه؛ لمعرفة دوافعه وراء الحادث.

وأكد مغردون أن الجاني هو زوج سيدة مصرية حدثت بينها وبين سائحة أوكرانية مشكلة؛ فتدخل إلى جانب زوجته واعتدى على الأوكرانية بسكين كانت في حوزته.

وأوضح المغردون أنه بعد تدخل عدد من الأوكرانيات أصاب الزوج عددًا منهن بإصابات متفاوتة، مؤكدين أن الحادث ليس له علاقة بالإرهاب.

من جهة أخرى صرّح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر ضبطت أحد الأشخاص قام بالتعدي على عدد من السائحين باستخدام سلاح أبيض “سكين تم ضبطه” أثناء تواجدهم على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأضافت الداخلية- في بيان لها- أن الحادث أسفر عن إصابة 6 سائحات من جنسيات مختلفة، من بينهن من يحملن الجنسية التشيكية، وتم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج.

منفذ الهجوم بعد القبض عليه



فيديو للحظة اسعاف السائحات أمام الفندق في #الغردقة pic.twitter.com/BTUhMe7Grs — Amr Elqazaz (@amrsalama) July 14, 2017