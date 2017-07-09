بالفيديو والصور.. نايل نصار فارس مصري يخطف قلب جينيفر ابنه بيل جيتس

المواطن - سعد البحيري

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار وصور ومقاطع فيديو تظهر العلاقة بين الشاب المصري نايل نصار والمليارديرة الأميركية جينيفر ابنة بيل جيتس مؤسس مايكروسوف وأغنى رجل في العالم.

وكانت الدهشة هي العنوان الأبرز لتفاصيل الزواج المرتقب بين نايل نصار وجينيفر جيتس فيما تطوع بعض المغردين بتقديم تفاصيل عن الشاب الأكثر حظًا في العالم حسب زعمهم.

وأكد مغردون أن رياضة الفروسية هي التي جمعت بين نايل نصار وجينيفر جيتس، حيث يتشاركان نفس الهواية.

واهتمت الصحف الأجنبية بتفاصيل العلاقة والزواج الوشيك بين نايل نصار وجينيفر جيتس حيث رصدت صحيفة “باريزيان” الفرنسية مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو حول تودد نايل نصار من ابنة أغنى رجل في العالم.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن نايل نصار من مواليد 21 يناير 1991، ولد لأب وأم مصريين، وعاش طفولته في الكويت مع والديه، ثم انتقل إلى كاليفورنيا عام 2009، ليتخرج من جامعة “ستانفورد” في كاليفورنيا عام 2013.

واعتاد نايل نصار ممارسة العديد من الرياضات منذ سن الخامسة بما في ذلك الفروسية وكرة القدم وكرة السلة، ولكنه ركز على تعلم الفروسية عندما بلغ عشر سنوات.

وقد تمكن نايل نصار صديق ابنة أغنى رجل فى العالم خلال فبراير الماضى من رفع اسم مصر عاليًا بعد فوزه بالمركز الأول لفروسية قفز الحواجز في أمريكا ببطولة ويلينجتون، وذلك بصحبة حصانه “لوردان”.

يشارك نايل نصار مع ابنة بيل جيتس حاليا في مسابقة لرياضة القفز بالخيل في باريس ويلتقيان بشكل دائم على هامش هذا الحدث الرياضي.

وتبلغ جينيفر بيل جيتس حوالي 21 عامًا، ولاحظ الجميع تواضعها خلال مشاركتها في المسابقة الرياضية. وبحسب مصادر صحفية فإنها ليست فتاة مدللة، رغم أنها أغنى ابنة في العالم.



