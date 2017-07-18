بالفيديو.. وزير قطري يعترف: كنا ضد التحالف العربي في اليمن وأجبرنا على الدخول فيه

المواطن - وكالات

في اعتراف خطير يؤكد المؤامرة القطرية في اليمن ضد قوات التحالف العربي، أكد وزير شؤون الدفاع القطري أن بلاده كانت منذ البداية ضد هذا التحالف لافتًا إلى أن الدوحة أجبرت على المشاركة فيه.

تصريحات الوزير القطري خالد بن محمد العطية، الغريبة لم تكن مفاجئة للدول العربية التي تعرف جيدًا أن قطر خانت التحالف الدولي ولم تف بالتزاماتها تجاه الدول الداعية لمحاربة الإرهاب.

وأكد العطية في تصريحات لقناة TRT التركية باللغة الإنجليزية أن بلاده كانت منذ البداية ضد التحالف العربي في اليمن، لكن قطر وجدت نفسها مجبرة على الانضمام للتحالف من قبل السعودية ودول عربية أخرى”.

يذكر أن العطية هو أول مسؤول قطري يؤكد أن بلاده مستعدة لكل الخيارات بما فيها العمل العسكري في محاولة منه للتصعيد ضد الدول الداعية لمحاربة الإرهاب.

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قد قطعت علاقاتها مع الدوحة في الخامس من يونيو الماضي بسبب دعمها للإرهاب وأغلقت مجالها الجوي في وجه الطائرات القطرية.