باولينيو متاح إلى برشلونة بشرط!

المواطن ـ وكالات

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن رئيس نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، شو جيان، يرفض انتقال أي لاعب في منتصف الموسم؛ مما يجعل صفقة انضمام البرازيلي باولينيو لصفوف برشلونة شبه مستحيلة.

وربط اسم باولينيو صاحب الـ29 عامًا بالانتقال للعب في برشلونة الإسباني هذا الصيف، من أجل تعزيز خط الوسط بلاعبين جدد.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن رئيس فريق جوانجزو يرفض بشكلٍ تام السماح لأي لاعب بالرحيل عن النادي بمنتصف الموسم، والكلام ينطبق على الدولي البرازيلي باولينيو.

وأشارت الصحيفة أن باولينيو سيكون متاحًا لبرشلونة بعد انتهاء الموسم الكروي في الصين شهر يناير المقبل، وهذا في حالة أن رغب البلوجرانا في التعاقد معه.

وأضافت الصحيفة أن باولينيو يعتبر لاعبًا مهمًّا في تشكيلة جوانجزو الذي حقق حتى الآن لقب الكأس، ويقاتل على الفوز بالدوري، ويتواجد أيضًا في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.