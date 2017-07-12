بدء التسجيل في الكلية التقنية بجازان

المواطن - جازان

تستقبل الكلية التقنية بمنطقة جازان , حاليا طلبات المتقدمين من خريجي الثانوية العامة والصناعية لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي في جميع التخصصات والبكالوريوس المسائي في التقنية الإدارية للفصل التدريبي اﻷول للعام التدريبي (1438/ 1439) هـ، وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على الرابط (هنا).

وأوضح عميد الكلية موسى بن حمد الأمير أن القبول في الكلية التقنية بجازان سيكون متاحاً في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي في جميع التخصصات ” حماية البيئة وميكانيكا الإنتاج والإدارة المكتبية والشبكات والدعم الفني والبرمجيات والمحركات والمركبات والآلات والقوي الكهربائية”، مبيناً أن الكلية اشترطت على المتقدم ، أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعاهد الثانوية المهنية والصناعية أو ما يعادلها، وأن يكون لائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته.

وأشار إلى أن المفاضلة ستكون من الفصل القادم بناء على معيار النسبة الموزونة (٦٠ %) لدرجة شهادة الثانوية العامة ، ونسبة ( ٤٠ %‏ ) لاختبار القدرات، والأولوية لحديثي التخرج، مع إحضار نسخه من بطاقة الهوية الوطنية للتأكد من هوية المتقدم.

ودعا عميد الكلية التقنية بجازان المتقدمين لبرنامج البكالوريوس المسائي، في تخصص الإدارة المكتبية الدخول على الموقع لمعرفة الشروط وآليات التقديم، لافتاً إلى أنه سوف يتم تبليغ المتقدمين عن طريق الرسائل النصية “SMS” عند الفرز النهائي لمراجعة الكلية لاستكمال متطلبات القبول، ابتداءً من يوم الأحد (19/ 12/ 1438)هـ، بمقر الكلية.