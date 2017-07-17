بدء التفاوض الرسمي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

المواطن - وكالات

بدأت في بروكسل اليوم أول جولة رسمية من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن ما يعرف بـ”البركسيت”.

ومن المتوقع أن تطغى صلاحية محكمة العدل الأوروبية على محدثات هذا الأسبوع؛ إذ يستعد الجانبان لحسم الجدل حول الملف الذي قد يعيق التقدم في جوانب أخرى، وأهمها حقوق رعايا الطرفين والتسوية المالية.

ويجتمع وزير شؤون “البركسيت” البريطاني ديفيد ديفيس، مع كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه طيلة ثلاثة أيام في مقر المفوضية الأوروبية لإجراء الجولة الثانية بين الطرفين، ولكنها الأولى من التفاوض الحقيقي من محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وسيُجري الجانبان مناقشات مفصلة حول حماية حقوق المواطنين، والتسوية المالية، والتحكم في إدارة الحدود الأيرلندية.