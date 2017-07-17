برشلونة ينفي فكرة التخلي عن أي لاعب مقابل فيراتي

المواطن ـ وكالات

أكد روبرت فرنانديز، السكرتير الفني لنادي برشلونة، اليوم الاثنين، عدم وجود أي عروض للتعاقد مع أيٍّ من لاعبيه، مشددًا على رغبته في تعزيز صفوفه الفريق.

وجاءت تصريحات روبرت فرنانديز، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، إلى جانب المدرب إرنستو فالفيردي، حيث رد بشكل واضح وصريح على سياسة انتقالات برشلونة.

وقال السكرتير الفني: “نحن لا نفكر في التخلي عن أي لاعب، وإذا كانت هناك فرصة فسوف نحاول تحسين مستوى الفريق بصفقة ما، وهذا بكل تأكيد ما سنفعله”.

ونفى روبرت فرنانديز جميع التقارير التي تحدثت في الساعات الماضية عن نية برشلونة استخدام لاعبين مثل إيفان راكيتيتش وأندريه جوميز للتعاقد مع ماركو فيراتي.

وحول إمكانية رحيل نيمار هذا الصيف قال: “في الوقت الحالي لا يوجد نادٍ قادر على دفع 222 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة”.