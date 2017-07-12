برعاية الملك .. الطائف يزهو بانطلاق سوق عكاظ مساء اليوم

المواطن - الرياض

تنطلق مساء اليوم الأربعاء بمشيئة الله، فعاليات الدورة الحادية عشرة من سوق عكاظ، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وبإشراف من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث من المقرر أن تستمر الفعاليات لعشرة أيام.

يأتي ذلك في وقت كثفت فيه فرق الهيئة والفرق المساندة لها من الجهات الحكومية في الطائف جهودها لتجهيز فعاليات ومواقع السوق وبرامجه المختلفة، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، واهتمام ومتابعة يومية من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ، ودعم مباشر من محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني، وأمين الطائف المكلف المهندس محمد بن هميل.

عمل متواصل

بدوره تابع رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، على مدى 14 ساعة متواصلة، يوم أمس سير الأعمال والعروض والفرق المشاركة، وشاهد البروفات التي تستبق افتتاح سوق عكاظ التاريخي، كما رأس ثلاثة اجتماعات، والتقى الوزراء والسفراء ضيوف سوق عكاظ، وذلك تمهيدا لانطلاق الفعاليات الثقافية والتاريخية الأشهر في العالم العربي والإسلامي.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد جندت كبار مسؤوليها لمتابعة الأعمال الميدانية في سوق عكاظ الذي أسندت مهام إدارته بأمر من خادم الحرمين الشريفين، إلى الهيئة قبل 10 أشهر.

دقة وإبداع

وتفقد الأمير سلطان بن سلمان المعارض والتقى بالمنظمين ووجّه بضرورة أن تكون جميع الأعمال منضبطة ومتماشية مع تقاليد وعادات وقيم وطننا ورجاله الأوفياء، متوقعاً أن تشهد دورة عكاظ حضوراً كثيفاً من مختلف شرائح وأطياف المجتمع.

وأصرّ رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على زيارة جميع الجهات المشاركة، وكذلك شاهد بروفات حفل الافتتاح كاملة والتقى المخرجين وفريق العمل والفنيين، وكان يردّد للجميع لا نريد مفاجآت، هذا العمل المميز يجب أن يظهر للناس، كما رأيته الليلة، من حيث الدقة والرؤية والإبداع والتفرد.

أفضل وأرقى العروض

وأشاد سموه؛ بالعمل المتميز والاحترافي والجهد النوعي المبذول من مختلف القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في السوق، وثمّن عالياً شركاء الهيئة من القطاعات الحكومية في محافظة الطائف، مؤكداً أنهم سبقوا جميع الجهات في تقديم الأعمال المتميزة والفريدة.

وفي سياق متصل قال الأمير سلطان بن سلمان؛ مخاطباً الحضور: إن مكانة المملكة العربية السعودية، وثقلها في العالم يجعلانا مطالبين بتقديم أفضل وأرقى العروض، واليوم العالم ينتظر أن يرى ما سيحدث في هذا السوق من فعاليات وبرامج ورؤى هي ثمرة جهود الدولة بأكملها ممثلة في مختلف الوزارات والمؤسسات والمواطنين طوال عام كامل، وما سيشاهده العالم اليوم عبر محطات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد هو ثمرة هذا الجهد.

جادة الثقافة

يأتي ذلك فيما أعلنت هيئة السياحة والتراث الانتهاء من الإعداد لموقع وفعاليات جادة الثقافة بسوق عكاظ.

وتعد جادة الثقافة أحد المواقع والفعاليات الجديدة في الدورة الحادية عشرة من سوق عكاظ، وتحوي جادة الثقافة عددا من المعارض والفعاليات والأنشطة الثقافية، حيث يوجد في الجادة: معرض مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (اريسكا) لفن الخط العربي، ساحة الفنون الشعبية، واحة الثقافة والفنون، الخيمة الثقافية، معرض مسابقة الخط العربي، معرض الفنون التشكيلية، معرض القوات العسكرية، مكتبة تاريخ الجزيرة العربية، ومعرض صور ألوان عكاظ 2017م.

وتشهد جادة الثقافة عدداً من الأنشطة والفعاليات منها ورشة عمل: “الطفل والفنون التشكيلية” وتقام في خيمة الفن التشكيلي في الجادة، وورشة عمل “جرب حرفتي” وورشة عمل، “الخط العربي” وتقام في خيمة الخط العربي بالجادة.

مسابقات ثقافية

كما تقام في الجادة مسابقات ثقافية مختلفة هي: “مسابقة ريادة الأعمال”، و”مسابقة الفنون الشعبية”، و”مسابقة الفنون التشكيلية” وتقام في واحة الثقافة والفنون بالجادة.

وستقام في الجادة مكتبة عكاظ الثقافية التي تضم كتباً عن جزيرة العرب ومكتبة مرئية وصوتية خاصة بسوق عكاظ، ومعرض عكاظ للكتابات والنقوش القديمة والإسلامية، إضافة إلى المرسم الحر.

وتتوقع اللجنة المنظمة لسوق عكاظ أن تكون جادة الثقافة أحد أبرز معالم السوق، خاصة وأنها ستشهد أنشطة ثقافية متخصصة ومتنوعة.

وقد روعي في تصميم الجادة أن تتناسب مع هويتها الثقافية والتاريخية، وتوزيع الفعاليات في الجادة بشكل يحقق الانسيابية للزوار والمشاركين.