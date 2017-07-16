برعاية “المواطن”.. خيمة أبها رسائل مضادة للإرهاب وداعمة للوطن

المواطن - سعيد ال هطلاء - ابها

وسط توقعات أن يتجاوز عدد الحضور أكثر من ٥٠ ألف مستفيد خلال ١٠ أيام؛ تنطلق غداً الاثنين، فعاليات خيمة أبها الدعوية ضمن مهرجان أبها يجمعنا.

وقال منسق الخيمة سعيد آل روزة: إن الإقبال الكبير الذي تشهده هذه الفعالية يجعل وزارة الشؤون الإسلامية حريصة على تقديم كافة البرامج والفعاليات التي ترضي كافة الشرائح وتثري الفعاليات بأهم ما ينفع الناس.

وعن أهم الفعاليات التي سيتم تنفيذها في هذه الفعالية، أوضح أن الموقع يضم ٥ خيمات، منها: فعاليات نسائية تضم الشابات والأطفال والسيدات، أنشطة خاصة بالرجال بمختلف الأعمار، محاضرات وفعاليات، مبيناً أن الفعاليات المتنوعة التي تشتمل عليها الفعالية تعدّ مصدر جذب لكونها تنوعت ما بين الترفيه والعلم الشرعي والجلسات الشعبية والحديث عن عادات وتقاليد الأجداد قديمًا.

وأضاف: “تبدأ الفعاليات من بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، كما تضم الخيمة معارض لجمعيات خيرية مثل جمعية حفظ النعمة وجمعية البر ومشاركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمكاتب التعاونية ودعوة الجاليات بالمنطقة التي قدمت في المعرض كافة المعلومات التي تحكي عن مناشطها، كما يشمل البرنامج محاضرات لداعيات نسائية وبرامج للخادمات ولدعوة الجاليات ومحاضرات يتم بثها عبر دوائر تلفزيونية مغلقة، ومواقع لألعاب الأطفال والترفيه”.

وأشار إلى أن البرنامج سيستضيف أشهر الدعاة، ومنهم الشيخ عبد الله التركي والدكتور علي النملة والشيخ علي عبد الخالق القرني وسعيد العتيق وبدر المشاري.

وعن أهم الرسائل التي ستقدمها الخيمة الدعوية، أفاد أن هناك العديد من الرسائل الداعية إلى اللحمة الوطنية ونبذ الإرهاب والحذر منه وبيان آثاره السلبية على المجتمعات ورسائل دعم للجنود المرابطين في الحد الجنوبي، إلى جانب أهم الرسائل الدينية والتوعوية وفقاً للنهج الإسلامي الصحيح.