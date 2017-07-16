برنامج صيفي ثري بديوانية المثقفات بأدبي الأحساء

المواطن - الأحساء

ضمن نشاطه الصيفي المستمر والمتنوع وضعت ديوانية المثقفات بأدبي الأحساء خطة برنامج عمل لتنفيذ عدد من الفعاليات والمناشط الثقافية خاصة بالسيدات والأطفال، وجاءت هذه الفعاليات كالتالي:

تبدأ الديوانية نشاطها في 29 من شوال 1438 ولمدة أربعة أسابيع بواقع فعالية واحدة في كل أسبوع تكون يوم الأحد عصراً من الرابعة والنصف حتى السابعة والنصف مساء.

وفي مساء الأحد 29 شوال تنفذ الديوانية ورشة عمل عن الإعلام والتغطيات الصحفية، وتقدمها الإعلامية في صحيفة اليوم رئيسة اللجنة الإعلامية بالنادي الأستاذة فاطمة عبدالرحمن.

وفي مساء الأحد 7 من ذي القعدة تنفذ الديوانية ورشة عمل عن (الرسم بالكلمات للأطفال من سن ٦ سنوات حتى سن ١٢ سنة وتقدم هذه الورشة الفنانة التشكيلية سلمى الشيخ.

وفي مساء الأحد14 من ذي القعدة تقدم الدكتورة فوزية الدوسري محاضرة عن الأدب المقارن وأهمية دراسته.

أما في مساء الأحد21 من ذي القعدة فتستضيف الديوانية الباحثة الأستاذة بينة الملحم في حديث عن الأمن الوطني ووسائل التواصل الاجتماعي

وتأتي هذه المناشط خاصة بديوانية المثقفات بإشراف مباشر من رئيسة القسم النسائي عضو مجلس الإدارة الأستاذة الشاعرة تهاني الصبيح بالإضافة إلى المناشط المشتركة التي بدأ نادي الأحساء الأدبي بتنفيذها منذ الثالث من شهر رمضان المبارك وتستمر طيلة أشهر الإجازة الصيفية لهذا العام بإذن الله.

كما صرح رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور ظافر الشهري بأن المقهى الثقافي بالنادي يستقبل رواده من المثقفين والأدباء وأبناء المجتمع الأحسائي من الرابعة عصراً حتى العاشرة مساء وهو مفتوح للشعراء والروائيين والقاصين والفنانين التشكيليين وكل من له هواية يريد صقلها وتنميتها لأنه بيت الجميع ويجب أن يستوعب الجميع.